Copilul tău este pasionat de fotbal? Îşi doreşte să practice acest sport sau doreşte să facă performanţă? Te aşteptăm să te alături familiei noastre.

Grupele Under 15 şi Under 13 ale Clubului Sportiv Minaur Baia Mare organizează selecţie pentru jucători, fără taxă sau cotizaţii. Acţiunea are loc joi, 18 octombrie, de la ora 15.30, pe terenul de fotbal din Ferneziu.

Clubul Sportiv Minaur Baia Mare îşi propune selecţia şi pregătirea copiilor în vederea obţinerii înaltei performanţe, clubul asigurînd condiţii materiale şi de... citeste mai mult