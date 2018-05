CS Darts Mioveni, pe podium, la competițiile weekendului

CS Darts Mioveni a participat cu 8 jucători, Sâmbătă 26 Mai și Duminică 27 Mai 2018, la cupele “Cetatea Berarilor” și “Terasa Florilor”. Ambele concursuri s-au desfășurat la București, în Restaurantul Cetatea Berarilor.

Meciurile au fost foarte disputate, atat in Divizia Pro, acolo unde s-au întâlnit cei mai buni 16 jucatori din acest sezon FRD, precum si in Divizia Nationala, competitie deschisa tuturor jucatorilor legitimati si nelegitimati FRD in acest sezon.

La cupa "Cetatea Berarilor" clubul din Mioveni a obtinut locul 3 cu Adi Frim , locul 5 cu Gabi Pascaru... citeste mai mult

