CS Danubius Calarasi are nevoie de 1 miliard de lei pentru a termina cu bine acest sezon competitional

Clubul Sportiv Danubius Calarasi are nevoie de sprijin financiar pentru a putea termina cu bine acest sezon competitional, atat la nivel de senioare cat si de junioare. Presedintele Cristian Gavrila este de parere ca echipa de handbal feminin a Calarasiului poate avea rezultate mult mai bune daca este si sustinuta corespunzator, mai ales ca are de infruntat echipe puternice si cu bugete consistente.

„La nivel de senioare inca suntem prezenti in competitia nationala, in Divizia A. Am terminat anul cu o victorie cu Steaua, iar 2018 l-am inceput tot cu o victorie, cu CSU Targoviste. Urmeaza meciul... citeste mai mult