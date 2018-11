A fost o nouă etapă în campionatele naționale de juniori Under 19 și 17, penultima a turului, etapă după care CSȘ 2 este liderul seriei a IX-a la U19, însă la egalitate de puncte cu locul secund, formații ce se vor duela în ultima etapă din 2018. În campionatul U17 cea mai bună clasare o are Minaur Baia Mare, care ocupă locul 4, la trei lungimi de prima poziție.

• Under 19, Seria 9, etapa 8: CS Luceafărul Oradea – CSȘ 2 Baia Mare 2-5; ACS Atletic Zalău – ACS Electrica Baia Mare 3-0; CIL Sighetu Marmației – Sticla Arieșul Turda 0-16; CS Minaur Baia Mare – LPS CSȘ Bihorul... citeste mai mult