S-a încheiat prima parte a Campionatului Național clasic de juniori republicani Under 19 și 17. Cu patru echipe este prezent Maramureșul în cele două competiții, cea mai bună clasare avînd-o la jumătatea turului CSȘ 2 Baia Mare, în campionatul Under 19, grupare ce a înregistrat doar victorii, ultima fiind chiar împotriva principalei contracandidate, Atletic Zalău. La primul sezon la acest nivel, CS Minaur se situează la finalul turului pe locul 4 la ambele categorii, cu șanse reale la podium la Under 17. Celelalte formații din județul nostru, Electrica și CIL Sighetu Marmației, se zbat în subsolul clasamentului...