Imagini șocante au fost surprinse la un adăpost pentru câini fără stăpân din municipiul Onești, unde animalele sunt maltratate.

Fotografiile au fost surprinse de reprezentanți ai organizației Transylvania Animal Care la Adăpostul pentru Câini fără Stăpân aflat sub conducerea societății Domeniul Public și Privat Onești.

Aceste imagini tulburătoare nu ar prezenta „întâmplări sau accidente”, ci o „politică permanentă” a adăpostului, ce nu ține cont de bunăstarea animalelor.

Reprezentanții Transylvania Animal Care susțin că au realizat, „cu mare greutate”, două campanii medicale în incinta adăpostului, alături de organizația Help Animals From Onești.

