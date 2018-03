Batrana in varsta de 88 de ani, din localitatea ieseana Deleni, violata de un tanar in propria casa, se afla in continuare in stare foarte grava la sectia de Anestezie si Terapie Intensiva din cadrul Spitalului "Sf. Spiridon" Iasi. Maria R....

Buna ziua Iasi, 26 August 2011