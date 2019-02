Cruiseget.com lanseaza cea mai avansata platforma de rezervari a croazierelor din Romania

Cu toate ca numarul de turisti romani care aleg sa-si petreaca vacanta in afara hotarelor se ridica la cateva milioane pe an, doar 15.000 dintre acestia aleg o vacanta de croaziera. Un numar mic tinand cont de avantajele unei croaziere precum si preturile din ce in ce mai accesibile ajungand de multe ori chiar mai mici decat cele ale unei vacante clasice.

Pentru cei care se intreaba ce este o croaziera, putem spune ca este cel mai special concept de vacanta. Este acea vacanta, despre care vei... citeste mai mult

acum 45 min. in Locale, Vizualizari: 17 , Sursa: Info Est in