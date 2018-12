Cronica satului Desești – IX

Sub semnul Centenarului și în clinchet de clopoței, care vestesc Nașterea Pruncului Iisus, a apărut numărul 9 al revistei Cronica satului Desești. O revistă pentru înțelegerea vieții satului. O revistă de înălțare a sufletului românesc din această parte de lume. O revistă, caldă, simplă și iubitoare de adevăr și credință.

Din cuprins: Creden­ționale pentru istorie (Gheorghe Pârja); Cuvântul pastoral (pr. Ioan Ardelean); Anul 1918 – „Ora astrală” a românilor! (acad. Ioan Aurel Pop); În An Centenar, Deseștiul sub cupola istoriei și credinței (Viorica Pârja); Am sărbătorit Centenarul (și) la Roma (Lucia Ileana Pop); Pentru mine, rămâne o doamnă… (Viorica Hotea); La Desești, elevii au... citeste mai mult