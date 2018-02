Dincolo de ideea principală, care poate nu va fi pe gustul tuturor, Call Me by Your name e un film care reuşeşte să găsească frumuseţea în simplitate. E aproape imposibil să urmăreşti Call Me by Your Name şi să nu simţi nevoia, imediat după, de a căuta bilete de avion către Italia.

E un film despre oameni care se îndrăgostesc de viaţă, despre îmbrăţişarea a tot ceea ce existenţa poate oferi. E un film care aminteşte că lucrurile simple, aşa cum ar fi o masă delicioasă, ascultarea greierilor într-o zi de vară sau cititul unei cărţi, sunt cele care ne definesc ca persoane. Dacă unele dintre aceste lucruri... citeste mai mult