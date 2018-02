Atunci când poliţia nu reuşeşte să afle nimic despre bărbatul care i-a ucis fiica, o femeie decide să reacţioneze şi să îi tragă la răspundere pe cei responsabili.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri e un film puternic care combină elemente de umor şi violenţă pentru a demonstra că oamenii fac lucruri neaşteptate atunci când sunt împinşi dincolo de limite.

Mildred (Frances McDormand), exasperată de faptul că poliţia nu are nicio pistă legată de ucigaşul fiicei sale, decide să închirieze trei panouri la ieşirea din oraş pentru a-l determina pe şeriful Willoughby (Woody Harrelson) să redeschidă cazul. Acesta este însă un soi de erou local, iar localnicii nu... citeste mai mult