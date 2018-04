Lynne Ramsay a intrat pe radarul criticilor după "We Need to Talk about Kevin", un film excelent, care i-a adus şi o nominalizare la premiile Bafta. You Were Never Really Here este al patrulea film semnat de Ramsay, iar semnele sunt cât se poate de încurajatoare.

You Were Never Really Here este un film violent, dar regizorul a ştiut să ascundă foarte bine detaliile care ar fi adus un rating de tip ”interzis minorilor„: sunt numeroase scene în care protagonistul fuge dintr-o parte în alta şi bate diverşi indivizi cu un ciocan, dar momentele sunt prezentate prin lentila unei camere de securitate, astfel că imaginile devin neclare. Un alt aspect este cel al... citeste mai mult