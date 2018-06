Selecţionerul Croaţiei, Zlatko Dalici, a vorbit la superlativ despre jucătorii săi, golurile lui Rebici, Modrici şi Rakitici ducând naţionala în optimile CM 2018. Argentina a fost umilită, la eşec contribuind şi portarul sud-americanilor, Willy Caballero.



"Am învins o mare echipă a Argentinei, care are cel mai bun jucător din lume. Am făcut un meci minunat. Ne-am apărat bine şi tactica noastră a fost perfectă, jucătorii au făcut exact ce le-am cerut. Ne-am creat trei ocazii mari în prima repriză.

Greşeala lui Caballero ne-a ajutat, dar meritam acel gol, deoarece nu era prima noastră ocazie, ci a patra. Am meritat tot ce am primit... citeste mai mult