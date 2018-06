În minutul 85 al meicului cu Nigeria, când Kalinici n-a vrut să intre pe teren, Zlatko Dalici l-a trimis acasă.Dalici a reuşit să se impună în vestiarul Croaţiei, spre deosebire de Jorge Sampaoli, care a cultivat bisericuţele din lotul pumelor.

"Am învins o mare echipă a Argentinei, care are cel mai bun jucător din lume. Am făcut un meci minunat. Ne-am apărat bine şi tactica noastră a fost perfectă, jucătorii au făcut exact ce le-am cerut. Ne-am creat trei ocazii mari în prima repriză. Greşeala lui Caballero ne-a ajutat, dar meritam acel gol, deoarece nu era prima noastră ocazie, ci a patra. Am meritat tot ce am primit de la acest...

