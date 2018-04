“Procedural, nu are ce să îi facă. Şi dacă îi retrage încrederea, ce? Singura pârghie constituţională pentru ca un premier să îşi piardă mandatul este ca partidul să îi retragă sprijinul sau să demisioneze. Preşedintele nu are niciun rol constituţional în asta, face aşa un fel de imagine publică, politică faţă de electoratul lui. Îi retrage încrederea...asta înseamnă că nu or să mai aibă aşa multe discuţii unul cu altul”, a declarat pentru MEDIAFAX deputatul Cătălin Rădulescu.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, vineri, într-o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni, că retrage sprijinul politic premierului Viorica Dăncilă şi cere public demisia acesteia... citeste mai mult

azi, 12:56 in Politica, Vizualizari: 39 , Sursa: Mediafax in