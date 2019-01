Camera Comunelor a respins la limită, miercuri seară, moţiunea de cenzură depusă de opoziţia laburistă la adresa Guvernului Theresa May, care rămâne astfel în funcţie şi încearcă să găsească soluţii pentru depăşirea impasului în procedura Brexit.

Uniunea Europeană ar putea amâna Brexit! Noua dată pentru ieșirea Marii Britanii

Moţiunea de cenzură a Partidului Laburist contra Guvernului Theresei May a fost respinsă cu 325 la 306 voturi.

Parlamentarii britanici au respins masiv marţi seară acordul privind Brexit-ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul,... citeste mai mult

acum 9 min. in Externe, Vizualizari: 7 , Sursa: Antena 3 in