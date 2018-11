Preţurile nejustificat de ridicate ale locuinţelor şi chiriile foarte mari din oraşele mari afectează perspectivele de angajare pentru lucrătorii tineri din Uniunea Europeană, concluzionează un nou raport ("Living and Leaving: Housing, Mobility and Welfare in the European Union") al Băncii Mondiale.

Locuitorii din 26 dintre cele 28 de capitale ale UE au declarat că găsirea unei locuinţe bune la preţuri rezonabile nu a fost un demers facil. "Locuinţele în zonele metropolitane europene au devenit inaccesibile pentru mulţi oameni pentru că ritmul de dezvoltare a noilor construcţii nu ţine pasul cu cererea", a declarat Gabriela Inchauste, Economist... citeste mai mult

