Criza financiara in 2018? Analistii economici avertizeaza toate guvernele lumii de probabilitatea producerii unei crize financiare de proportii in anul 2018 in contextul cresterii datoriilor la nivel global in anul 2017.

Potrivit cifrelor raportate de Institute of International Finance (IIF), al treilea trimestru al anului 2017 s-a incheiat cu datorii globale in valoare de 233 trilioane de dolari.

Prestigiosul institut financiar din Washington subliniaza ca ultimele luni ale lui 2017 au inregistrat o crestere cu aproximativ 16 trilioane de dolari, comparativ cu... citeste mai mult