"Ar trebui să evităm să punem ţara într-o situaţie de pe urma căreia inamicii pot să profite. Vreau ca tinerii şi poporul nostru în general să fie în alertă. În prezent, regiunea şi ţara noastră trec printr-o perioadă sensibilă", a spus Rouhani.



Down with Republic of Mullah

TEHRAN NOW#IranProtest pic.twitter.com/7SOC9s2BX2 — Mehdi Mirghaderi (@mobarez_nastooh) December 31, 2017

Mii de protestatari se declară nemulţumiţi în privinţa dificultăţilor economice şi a faptelor de corupţie din ţară. Este cel mai mare conflict de stradă cu care se confruntă Iranul din 2009, atunci când a fost contestată realegerea preşedintelui Mahmud Ahmadinejad.

