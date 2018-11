Soferii profesionisti angajati la Compania de Transport Public traiesc aventuri cu totul si cu totul riscante atunci cand ies pe traseu cu mijloacele de transport ale companiei • Asta se intampla deoarece o mare parte din autobuzele din parcul auto al CTP Iasi nu sunt dotate cu anvelope de iarna, ceea ce face ca orice calatorie sa fie riscanta • Soferii pusi in astfel de situatii sunt obisnuiti cu ideea de a circula fara anvelope pentru sezonul rece: “Nici anul trecut n-am avut cauciucuri de iarna, ne-am descurcat cum am putut” – a spus un sofer al CTP Iasi • Pana si vatmanii au probleme in aceasta perioada din cauza... citeste mai mult

acum 55 min. in Locale, Vizualizari: 27 , Sursa: Vremea Noua in