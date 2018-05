Administraţia Transloc SA, societatea care asigură transportul în comun în municipiul Târgu Jiu, are nevoie de mai mulţi controlori de bilete. În prezent, există doar doi controlori pe toate traseele. An de an, numărul celor care se ocupă de verificarea călătorilor dacă au sau nu bilet s-a diminuat. Acum s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un număr mai mare de angajaţi Transloc care fac verificări pe troleibuze şi autobuze. Vor fi angajate patru persoane. Concursul este programat pe 9 mai. Sindicatele din Transloc se tem ca recrutarea de controlori să nu fie una formală, iar cei angajaţi să fie deja cunoscuţi. „Nu ştim în ce condiţii vor fi făcute aceste angajări, dar noi am... citeste mai mult