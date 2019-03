Criza din Marea Britanie pare fără ieșire: nimeni nu știe, nici la Londra, nici la Bruxelles, care va fi soarta Brexit. Britanicii ar urma să ceară o amânare, dar nu e clar cu cât. În plus, fără o strategie clară de la Londra, liderii europeni nu sunt convinși că o amânare ar rezolva problema.

Criza Brexit se adâncește EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Premierul Theresa May le scrie liderilor europeni o scrisoare în care cere amânarea Brexit, spun surse oficiale de la Londra.

În mesajul către Bruxelles, May ar prezenta două scenario: o amânare scurtă, tehnică,... citeste mai mult

azi, 12:35 in Externe, Vizualizari: 14 , Sursa: TVR in