Medalia le-a fost oferită de Fundaţia germană KulturForum Europa, înfiinţată în 1992, la Köln, de vicecancelarul Hans-Dietrich Genscher, personalitate marcantă a reunificării germane. Distincţia le-a fost acordată celor doi români de preşedintele Fundaţiei KulturForum Europa, dl Dieter Topp, un vechi prieten al României, în cadrul vernisajului expoziţiei Boys, Girls and Neighbourhoods. Photography by Radu Afrim (Băieţi, fete şi împrejurimi. Fotografie de Radu Afrim) de la Bangkok Art and Culture Centre. Curatoriat de Cristina Rusiecki,... citeste mai mult

