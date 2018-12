Dacian Cioloş a transmis un mesaj video de 1 Decembrie sub deviza „Azi, este timpul nostru“ în care îi îndeamnă pe români să ajute la construcţia unei Românii europene şi libere, în care dreptatea şi adevărul sunt suverane. Pe lângă apelul la unitate, liderul MRÎ critică premierul României, pe Viorica Dăncilă, dar şi Guvernul: „Avem azi un premier care nu are căderea să stea pe scaunul lui Ionel Brătianu sau al lui Iuliu Maniu. Avem azi un guvern de care, din păcate, ne este ruşine. România îi va supravieţui, dar asta este prea puţin. România are un destin pe care... citeste mai mult

