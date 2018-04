Cristina Vărzaru, câştigătoare a Ligii Campionilor cu CSM Bucureşti în 2016, a urmărit cu sufletul la gură partida retur cu Metz (20-27) din sferturile de finală ale competiţiei. Campioana României s-a calificat în turneul Final Four, graţie succesului din tur cu 34-21.

”Nu am avut nicio emoţie în privinţa calificării, dar am avut supărări. Mă aşteptam la un alt joc, dar e mai importantă calificarea pentru a treia oară în Final Four, din tot atâtea prezenţe. Nu e vorba că au fost delăsătoare în jocul retur, dar au avut 13 goluri avantaj şi ştiau... citeste mai mult