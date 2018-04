Judecătoara Cristina Tarcea a ţinut să sublinieze că, în opinia ei, avizele de interceptare date de către Curte au fost lagale în baza unei decizii a CEDO care interzicea ca aceste avize să fie date de către procurori.

"Am cerut aviz pentru declasificare şi Parchetului General şi SRI. Nu se poate declasifica fără aceste avize. Nu ştiu care este istoria încheierii lui, eu însămi am aflat relativ recent de existenţa lui, dar am încercat să găsesc un argument logic care să-l justifice. E o interpretare greşită că avizele de interceptare date de Curte nu au avut un temei legal. Temeiul legal era decizia CEDO, care face parte din dreptul intern şi... citeste mai mult

azi, 11:57 in Eveniment, Vizualizari: 33 , Sursa: Adevarul in