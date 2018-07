Întrebată dacă crede că este o coincidenţă faptul că legile justiţiei, dar şi prevederile privind abuzul în serviciu au fost modificate "pe repede înainte", în condiţiile în care Liviu Dragnea este acuzat tocmai de această infracţiune, Cristina Tarcea a spus că nu crede în coincidenţe. ”În general, nu cred în coincidenţe. Întotdeauna am fost un om de bună-credinţă şi am fost dispusă să acord tuturor prezumţia de bună-credinţă, dar, aşa cum am mai arătat, pentru modificări legislative atât de substanţiale este necesar un dialog, un dialog între profesionişti, în primul rând, un dialog care să aibă în vedere toate argumentele şi stau şi mă întreb... citeste mai mult

acum 46 min. in Politica, Vizualizari: 126 , Sursa: Adevarul in