Cristina Neagu a suferit enorm în ultimele zile: în primul rând, a aflat că va fi nevoită să stea 6 luni departe de handal, iar apoi a asistat neputincioasă la înfrângerile naţionalei din tribune.

„A fost greu şi, din păcate, n-am putut să ajut prea mult. Am rămas cu echipa pentru că am vrut ca fetele să vadă că le susţin. N-a fost uşor pentru ele, nu e vorba de jocul din teren, ci şi de energie. Eu am încercat să le ajut de pe margine. Sunt emoţii diferite când stai pe tuşă. Am suferit accidentarea asta, dar îmi doream mult să joc semifinala şi finala. O să-mi revin, asta ştiu să fac cel mai bine. Am mai făcut-o şi o s-o fac din nou. Mi-am dorit foarte mult să joc... citeste mai mult

azi, 17:45 in Sport, Vizualizari: 38 , Sursa: Adevarul in