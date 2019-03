Cristina Neagu a atins o performanţă unică în handbal. A fost declarată pentru a patra oară în cariera cea mai bună jucătoare din lume şi nu are de gând să se oprească aici.

Accidentată, handbalista echipei CSM Bucureşti, în vârstă de 30 de ani, a vorbit despre viitorul ei şi a precizat că nu are de gând să renunţe la sportul care a consacrat-o.

"M-am gândit la toate lucrurile. Nu am ceva foarte clar stabilit. Sigur voi rămâne în sport pentru că sunt lucruri şi beneficii pe care le pot aduce sportului. În mare asta e ideea, nu ştiu exact...

(n.red. - Îţi place meseria de antrenor?) Să ştii că îmi place şi m-am gândit la... citeste mai mult

