„Nu stiu ce s-a întâmplat astăzi. Când nu ai apărare, nu merge nici poarta. Am avut o zi slabă. Am încercat multe, mi-au ieşit foarte puţine. Ne-am pregătit bine. Nu vreau să caut scuze, dar cred că nici sistemul competiţional nu prea ne-a ajutat. Trebuie sa analizăm ce s-a întâmplat, a fost o zi slabă, slabă de tot. Trebuie să fim triste în seara asta şi de mâine să ne gândim la următorul meci. Nu vreau să dezarmăm nicio secundă, până acum am jucam foarte bine, sunt mai multe lucruri pozitive decât negative în acest turneu. Trebuie să facem 2 meciuri bune, cu Ungaria si Spania, şi să ne calificăm în semifinale. Trebuia să fim mai agresive... citeste mai mult

azi, 21:26 in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Adevarul in