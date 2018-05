Interul Cristina Neagu, liderul şi golgheterul echipei CSM Bucureşti, a declarat vineri că după un sezon în care campioana României a alternat meciuri foarte bune cu meciuri mai slabe, semifinala cu Gyor Audi ETO KC din turneul Final 4 al Ligii Campionilor la handbal feminin va arăta adevărata faţă a echipei.

''Final Four este obiectivul principal al anului. Am ajuns aici. Am avut un sezon greu cu urcuşuri şi coborâşuri. Însă suntem aici, suntem pregătite, am intrat în această atmosferă de semifinală de Liga... citeste mai mult

