Cristina Neagu: “De ce ma temeam, nu am scapat”

Cea mai buna jucatoare din lume a suferit o ruptura de ligament incrucisat anterior la genunchiul piciorului drept si va mai reveni pe teren abia peste 6 luni.

Neagu a efectuat un RMN in aceasta dimineata in Franta, dar nu va reveni in tara. Ea isi va sustine in continuare colegele la meciul de vineri cu Rusia de la Paris.

Cristina Neagu a fost surprinsa la hotelul nationalei in carje, pe care le va purta cel putin o luna de zile de acum inainte. Selectionerul Ambros Martin era vizibil suparat dupa ce si-a pierdut cea mai buna jucatoare inaintea partidei cu Rusia.... citeste mai mult