În prealabil, Cristina Neagu primise distincția World Player of the Year în 2010, 2015 și 2016.

Românca Cristina Neagu (CSM București) și handbalistul danez Mikkel Hansen (FC Barcelona) au fost desemnați de către Federația Internațională de Handbal (IHF) drept jucătorii anului 2018 – „World Player of the Year”.

Neagu devine, astfel, prima persoană care câștigă trofeul de patru ori. În schimb, Hansen a primit această distincție pentru a treia oară, egalându-l, astfel, pe colegul său de club, Nikola... citeste mai mult

