Căpitanul naţionalei de handbal feminin, Cristina Neagu, a anunţat că se va opera la genunchiul drept în luna ianuarie. Ea s-a accidentat grav la Europeanul din Franţa, diagnosticul fiind unul extrem de dur: ruptură de ligament anterior încrucişat.

După intervenţia chirurgicală, sportiva legitimată la CSM Bucureşti va avea nevoie de şase luni de recuperare. ”Dragii mei, se încheie prost un an 2018 foarte bun pentru mine. Un an în care am muncit mult, am reuşit lucruri frumoase şi am întâlnit oameni minunaţi. Urmează un an 2019 greu, de luptă, în care va trebui să muncesc de două ori mai mult pentru a reveni la... citeste mai mult

azi, 14:41 in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Replica in