CSM București va juca împotriva unguroaicelor de la Gyor, semifinalele Final Four-lui, care se va juca la Budapesta. (Detalii aici)

Cristina Neagu, cea mai bună jucătoarea a CSM-ului, a vorbit despre duelul cu Gyor și a dezvăluit care este cheia meciului.

"Eu am jucat împotriva celor de la Gyor și cred că anul acesta va fi diferit. Gyor are probleme și are multe jucătoare cu accidentări. Nu trece printr-o formă bună. Dar și noi am avut suișuri și coborâșuri. Cel mai mare avantaj al lor este că joacă pe teren propriu, cu 10-12.000 de oameni în tribună. Contează foarte mult. Este un avantaj destul de mare.

Când jucăm bine, noi putem bate orice echipă. Cel mai... citeste mai mult

