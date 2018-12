Cristina Neagu a spus că pentru moment nu a discutat despre prelungirea contractului cu conducerea CSM Bucureşti, dar în perioada următoare va sta la masă cu cei care se ocupă de clubul din Capitală. Cristina Neagu mai are contract cu campioana României până la finalul actualului sezon.

"Nu am discutat nimic la nivel oficial. Cei de la CSM Bucureşti m-au asigurat de tot sprijinul lor şi probabil că în săptămânile următoare vom vorbi şi despre asta. Am avut câteva discuţii scurte la Paris, nu am intrat în detalii.

Mă simt bine, dacă pot spune aşa, încă nu am făcut operaţia, nu ştiu deocamdată când se va întâmpla lucrul ăsta, probabil că în următoarele săptămâni.... citeste mai mult