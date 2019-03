Cristina Pîrv (46 de ani), cea mai bună voleibalistă din istoria României, a fost căsătorită aproape 10 ani cu cel care, în 2015, a fost desemnat cel mai bun jucător de volei din istorie, Giba, cu care are și doi copii, scrie gsp.ro.

Cei doi au divorțat recent, iar românca s-a întors înapoi în România.

Cristina îl acuză pe fostul său soț, marele Giba, că ar fi avut doua amante și că în prezent nu își achită pensia alimentară obligatorie.

„Știu că soțul meu avea două amante, poate chiar și mai multe. Am dus-o un an după ce am aflat tot, dar după am pus punct. L-am creat într-un anumit fel în mintea mea, dar el era cu totul altceva în realitate” a dezvăluit... citeste mai mult