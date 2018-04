Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a votat Proiectul de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană, un act normativ extrem de important pentru populaţia din arealul de munte al României, inclusiv din judeţul Cluj.

Potrivit legii iniţiate de parlamentarii PSD, a cărei cosemnatară am fost, Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană are drept principal scop facilitarea accesului la finanţare a investiţiilor pentru înfiinţarea acestor centre.

Implementarea acestui program va avea ca efect valorificarea superioară a produselor montane,... citeste mai mult