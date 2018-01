Printre trofeele câştigate de internaţionalul portughez se numără cinci Baloane de Aur, patru Ghete de Aur, două titluri FIFA The Best şi unul FIFA World Player.

"Când jucam pe străzile din Madeira, visând să ajung în fotbalul mare, nu mi-am putut imagina că voi face o asemenea fotografie. Dedic acest moment, în primul rând, familiei, prietenilor, coechipierilor, antrenorilor de la care am avut de învăţat şi acelora cu care am lucrat la echipele de club şi la naţională. În cele din urmă, mulţumiri speciale fanilor mei! Aceste trofee sunt şi ale voastre!", a notat Cristiano Ronaldo, într-o postare pe Instagram, preluat de Mediafax.

