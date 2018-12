Cristiano Ronaldo profită de fiecare clipă jucată în tricoul bianconero. Ultimul meci din campionatul Italiei a însemnat şi o nouă victorie pentru Juventus. "Bătrâna Doamnă" a câştigat partida, de pe teren propriu, în faţa echipei AS Roma, cu 1-0, dar marcatorul nu a fost atacantul portughez, ci croatul Mario Mandzukic.

Lusitanul a postat o poză şi un mesaj pe contul său de Instagram, acolo unde îl felicită pe autorul singurului gol al partidei, Juventus - AS Roma.

"Încă o victorie importantă. Felicitări echipei!", a scris Cristiano Ronaldo.

"Încă o victorie importantă. Felicitări echipei!", a scris Cristiano Ronaldo.

