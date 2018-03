Cristiano Ronaldo, marele câştigător al galei premiilor "Quinas de Ouro", desfăşurată luni la Lisabona, în cadrul căreia a fost desemnat cel mai bun fotbalist portughez al anului 2017, consideră că este cel mai bun jucător din lume.

"Atât la nivel personal, cât şi colectiv, am trăit un an de vis. Anul trecut a fost istoric la Real Madrid, pentru că am câştigat cinci trofee. Am câştigat şi Balonul de Aur, premiul The Best din partea FIFA. Deci, eu cred mereu că nu există altul mai bun decât mine, în orice caz pe teren", a declarat Ronaldo, care a adăugat că a mai... citeste mai mult

