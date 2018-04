"A fost un gol frumos, fantastic. Nu mă aşteptăm să marchez aşa, dar am făcut o partida fantastică şi am marcat trei goluri în poartă unei echipe mari. Am jucat bine şi sunt mulţumit.

Momentul în care am fost aplaudat a fost incredibil. Vreau să le mulţumesc fanilor lui Juventus, ceea ce au făcut a fost ceva fantastic, ce nu am mai trăit în toată carieră!", a spus Ronaldo, citat de Marca.

Real Madrid a câştigat cu 3-0 turul sferturilor de finală din Liga Campionilor, cu Juventus, la Torino. Manşa retur se va juca la Madrid, pe 11 aprilie. Campioana Italiei va juca fără Paulo Dybala, care a fost eliminat în meciul... citeste mai mult

