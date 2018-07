La Real Madrid am petrecut cei mai frumoşi ani din viaţa mea şi sunt recunoscător acestui club şi oraşului, spune internaţionalul portughez Cristiano Ronaldo într-o scrisoare de rămas-bun postată pe site-ul grupării madrilene.

"A fost cea mai frumoasă perioadă din viaţa mea. Am un sentiment mare de recunoştinţă pentru acest club şi pentru acest oraş. Nu pot decât să mulţumesc tuturor pentru afecţiunea pe care am primit-o aici. Cu toate acestea, cred că am ajuns în momentul în care vreau să deschid o nouă etapă a vieţii mele şi...