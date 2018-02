Data de 5 februarie este una extrem de importantă în lumea fotbalului. Ieri a fost ziua în care mai multe nume de legendă din fotbalul mondial și-au serbat ziua de naștere. Printre sărbătoriți s-au numărat Gică Hagi, Neymar Jr., dar și Balonul de Aur din 2017, portughezul Cristiano Ronaldo.

Ajuns la 33 de ani, Cristiano Ronaldo are în spate o carieră care nu mai are nevoie de nicio prezentare. În schimb, viața portughezului ascunde câteva amănunte pe care foarte puțini le cunosc.

La 14 ani a fost exmatriculat de la școală, după un gest incredibil!

Vedeta lui Real Madrid are o poveste desprinsă parcă dintr-o telenovelă. Până să ajungă... citeste mai mult

