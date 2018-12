Portughezul este acuzat de viol de către Kathryn Mayorga, care ar fi spus "nu" de mai multe ori în timp ce au făcut sex la Las Vegas, în 2009. Conform unor noi dezvăluiri Football Leaks, publicate de cotidianul german Der Spiegel, lucrurile ar fi stat astfel.

"Ea a spus că nu vrea să facem sex, din moment ce abia ne-am întâlnit. Dar chiar şi aşa, m-a apucat de penis. A arătat că e disponibilă. S-a întins pe o parte, pe pat, şi am intrat pe la spate. A fost dur. Nu am schimbat poziţia. Cinci-şapte minute. Tot timpul a fost dur şi a fost rapid. Poate s-a ales cu nişte vânătăi când am prins-o", a povestit Ronaldo, conform sursei citate..

