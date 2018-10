Cristiano Ronaldo, cuprins de febra Halloween-ului. FOTO | Cum s-a costumat Balonul de Aur

Cristiano Ronaldo nu ratează nicio şansă de a se distra şi a se simţi bine alături de familia sa. Sărbătoarea de Halloween a ajuns şi în casa atacantului portughez. Jucătorul de 33 de ani s-a costumat alături de logodnica lui şi de cei patru copii.

Frumoasa Georgina a postat pe contul ei de Instagram o poză cu cei şase, care mai de care mai costumaţi.

"Ne daţi ori nu ne daţi?! Bună dimineaţă de dimineaţă", a fost mesajul scris de iubita lui Ronaldo la imagine.

View this post on Instagram ¿Truco o trato? Good morning in the morning