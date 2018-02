Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, ar fi "fericit" să câştige Cupa Mondială de fotbal, deşi este conştient că este un obiectiv extrem de dificil, în condiţiile în care naţionala ţării sale nu este una dintre favoritele turneului final din acest an, chiar dacă este campioana en titre a Europei.

"Am obţinut tot ceea ce am visat în fotbal. Cred cu adevărat că am reuşit atât de multe lucruri frumoase, încât nu nu mai la ce să visez", a declarat Ronaldo într-un interviu acordat canalului brazilian Desimpedidos.

"Însă dacă mă întrebaţi dacă îmi doresc să câştig în continuare, desigur că îmi doresc....

