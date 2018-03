CTP chiar a pariat că va avea dreptate.

"Individul de la Brașov care și-a omorât familia, aș paria că o să ia 15 ani pentru omor calificat - se ia de la 15 la 20 de ani. O să ia 15 ani pentru omor calificat și după trei-patru ani îl vedem liber. Am trecut prin multe prin viaţa asta, am trăit sub ceauşism, am trăit anii ăia negri 80, am trăit anii demenți, începutul anilor 90. Ce este acum, se întâmplă lucruri pe care le face statul, asta e problema. Le face statul! Niște lucruri la limita demenţei, a coşmarului. Nu-ți vine să... citeste mai mult

