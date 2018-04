Cristian Tudor Popescu a avut o reacție de-a dreptul halucinantă în direct, jignindu-i pe cei care voi ieși la mitingul PSD pentru familia tradițională.

„Cu cine se bat acești un milion de oameni? Cate probleme au creat homosexualii din Romania? Asa putem sa militam sa nu o ia muntii Carpati din loc. Milionul asta de oameni poate sa sustina si sa ii impiedicam pe cainii strazii sa mai dea din coada. Asta cu familia nu este primejduita de niciun fel. N-au navalit dom’le homosexualii in Romania sa isi faca familii aici. Crimele sunt intre barbat si femeie, familia traditionala chiar are probleme mari rezultate din faptul ca in foarte multe cazuri cel putin unul din membrii... citeste mai mult