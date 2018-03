Jucătoarea română a învins-o pe Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, într-un meci care a durat peste două ore, în condiţii de vânt destul de puternic.

"Am fost un pic frustrată de meciul de astăzi pentru că din cauza vântului nu am putut avea ritm (...) Poate de asta sunt aici pentru că refuz să pierd", a spus Simona Halep după meci.

Cristian Tudor Popescu a spus că Simona Halep i-a întins nervii în meciul cu Martic, dar şi că numărul 1 WTA a evoluat din punct de vedere tehnic faţă de acum 1 an şi ceva.

"Un meci foarte tensionat. Mi-a intins şi mie nervii Simona în noaptea asta. O victorie foarte preţioasă în ciuda locului... citeste mai mult

acum 58 min. in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Realitatea in